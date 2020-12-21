Bangladeş'te Covid-19 vaka sayısı 500 bini geçti - Son Dakika

Bangladeş'te son 24 saatte bin 153 yeni tip korona virüs vakası görülmesiyle toplam vaka sayısı 500 bin 713'e ulaştı.

Bangladeş'te korona virüs salgını zirve yaptı. İlk vakanın 8 Mart'ta görüldüğü ülkede, 9 ay sonra toplam virüs vakası 500 bini geçti. Bangladeş Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından verilen bilgilere göre; ülkede son 24 saatte yapılan 13 bin 316 test sonucunda bin 153 vatandaşta korona virüs tespit edildi. Yeni vakalarla toplam vaka sayısı 500 bin 713 olarak kayıt edildi. Ülkede, son 24 saate 38 kişinin korona virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplan can kaybı sayısı ise 7 bin 280 oldu.

Öte yandan ülkede korona virüsü yenerek iyileşenlerin sayısı ise 437 bin 527 oldu. - DAKKA