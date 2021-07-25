Bangladeş'te dang humması vakalarındaki artış, Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecini zorlaştırıyor - Son Dakika

Bangladeş'te, mevsimsel dang humması vakalarındaki endişe verici artış, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede zorluğa neden oluyor.

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sözcüsü Nazmul Islam, çevrim içi düzenlediği basın toplantısında, dang hummasının son günlerde birçok kişide görüldüğünü belirterek, hastalığın "hükümet için yeni gerilim konusu" haline geldiğini söyledi.

Halkı hem dang humması hem de Kovid-19'a karşı sağlık talimatlarına uymaya çağıran Islam, merkezi ve bölgesel yetkililerin iki hastalıktan kaynaklanan karmaşık durumu ele almaya çalıştıklarını kaydetti.

Hükümetin son verilere göre bu yıl, 102'si son 24 saatte olmak üzere toplam 1679 hastaya dang humması teşhisi konuldu. Vakaların yüzde 77'sinin görüldüğü temmuzda ise 1304 kişi hastalığa yakalandı.

Öte yandan Kurban Bayramı tatilinin ardından, Bangladeş'te son 24 saatte 228 yeni ölüm ve 11 bin 291 yeni vaka ile Kovid-19 vakaları hafif bir artış kaydetti.

Yine son 24 saatte 10 bin 584 kişinin sağlığına kavuştuğu ülkede, salgının başından bu yana 1,16 milyondan fazla vaka görüldü, toplam 19 bin 274 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede toplu aşılama kampanyası kapsamında bugüne kadar, birinci ve ikinci dozlar da dahil olmak üzere yaklaşık 11,5 milyon Kovid-19 aşısı yapıldı.

Bangladeş hükümeti 23 Temmuz'da, 5 Ağustos'a kadar devam edecek ülke çapında bir karantina kararı almıştı.

Dang humması

Dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor.

Vakalar, genellikle "yağış dönemleri" olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve martta artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa sebep olan sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerektiği belirtiliyor.