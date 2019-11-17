Son Dakika Haberleri: Bangladeş'te doğal gaz patlaması: 7 ölü
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Bangladeş'te doğal gaz patlaması: 7 ölü

6 saat önce

Bangladeş'in güneydoğusundaki Chittagong kentinde doğal gaz borusunda meydana gelen patlamada 7 kişi yaşamını yitirdi.

Bangladeş'te doğal gaz patlaması: 7 ölü, System.String[]

Bangladeş'in güneydoğusundaki Chittagong kentinde doğal gaz borusunda meydana gelen patlamada 7 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel basındaki haberlere göre, Chittagong'a bağlı Patharghata semtinde sabah saatlerinde 5 katlı bir binanın en alt katında doğal gaz borusu patladı.

Patlamanın etkisiyle binanın duvarları yoldan geçenlerin üzerine yıkıldı.

Chittagong Tıp Üniversitesi Hastanesi Karakolundan polis yetkilisi Alauddin Talukder, 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını aktardı.

İtfaiye yetkilisi Purna Chandra Mutsudi, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Mutsudi, patlamaya, dışarıda bulunması gereken ancak binanın içinde döşenen gaz borusundaki sızıntının yol açtığını ifade etti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 11:00 Kaynak: AA
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