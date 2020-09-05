Bangladeş'te doğal gaz patlamasında camideki 16 kişi öldü - Son Dakika

Bangladeş'te bir cami yakınındaki doğal gaz hattında meydana gelen patlama nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı.
Polis yetkilisi Zayedul Alam, yaptığı açıklamada, Narayanganj bölgesinde bulunan Baitus Salat Jame Camisi'nin yakınından geçen doğal gaz hattında patlama meydana geldiğini bildirdi.
Patlamada camideki 16 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydeden Alam, yaralanan 37 kişinin hastanede tedavi altına alındığını belirtti.
Alam, gaz kaçağının caminin içerisinde birikerek patlamaya sebebiyet verdiğinden şüphelenildiğini kaydetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 16:27 - Kaynak: AA
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