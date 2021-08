Bangladeş'te düğüne yıldırım düştü: 16 ölü - Son Dakika

Bangladeş'te düğün sırasında peş peşe düşen yıldırımlar nedeni ile 16 kişi hayatını kaybederken, damadın ise yaralandığı bildirildi.

Bangladeş'in Chapainawabganj bölgesinde yer alan Shibganj'da düzenlenen düğüne peş peşe yıldırımlar düştü. Düğün sırasında kalabalığın üzerine düşen yıldırımlar sonucu 16 kişinin hayatını kaybettiği, damadın ise yaralandığı bildirildi. Yerel hükümet yetkilisi Sakib Al-Rabby yaptığı açıklamada, gelinin yıldırım düştüğü esnada düğünde olmadığını belirtti.

Bangladeş'te yıldırım düşmesi sonucu her yıl yüzlerce insan hayatını kaybediyor

Resmi kaynaklara göre Bangladeş'te 2016 yılında yıldırım düşmesi sonucu 200'den fazla can kaybı yaşanırken, geçtiğimiz mayıs ayında ise bir günde 82 kişi yıldırım düşmesi nedeniyle hayatını kaybetti. Yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin tümü kayıt altına alınmazken, bağımsız bir izleme kurumumun kaydettiği can kaybı sayısı 349'a ulaştı. Bazı uzmanlar, iklim değişikliğinin etkisini hafifletmek ve yıldırım düşmelerinden kaynaklanan ölümleri azaltmak için Bangladeş'in yüz binlerce palmiye ağacı diktiğini fakat ormansızlaşmadan dolayı can kaybı sayısının artığını bildirdi. - DAKKA