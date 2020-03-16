Bangladeş'te eğitime yeni tip koronavirüs engeli - Son Dakika
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Bangladeş'te eğitime yeni tip koronavirüs engeli

6 saat önce

Bangladeş'te yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önleme çalışmaları kapsamında tüm eğitim kurumlarının yarından itibaren ay sonuna kadar kapatıldığı bildirildi.

Bangladeş'te eğitime yeni tip koronavirüs engeli, System.String[]

Bangladeş'te yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önleme çalışmaları kapsamında tüm eğitim kurumlarının yarından itibaren ay sonuna kadar kapatıldığı bildirildi.

Eğitim Bakan Yardımcısı Mohibul Hasan Chowdhury, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İlk olarak eğitim kurumlarının 17-31 Mart'ta kapatılmasına karar verdik. Gerekli görülmesi durumunda ilave kararlar 31 Mart'tan sonra verilecek." ifadesini kullandı.

Chowdhury, Bakanlığın ayrıca en kısa sürede Kovid-19'la ilgili yönerge hazırlayacağını söyledi.

Bangladeş'te ayrıca aynı aileden üç kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle ülkedeki vaka sayısı sekize yükseldi.

Hong Kong'dan ABD, İngiltere ve İrlanda'ya seyahat uyarısı

Hong Kong, Kovid-19 salgını nedeniyle ABD, İngiltere ve İrlanda'ya seyahat uyarısında bulundu.

"Coconuts.co"da yer alan habere göre, sağlık yetkilileri, uyarının yurt dışından daha fazla Kovid-19 taşınmasını önlemek amacıyla yapıldığını açıkladı.

Yetkililer, bu ülkelerden gelenlere 14 günlük karantina sürecinin uygulanacağını da ifade etti.

Söz konusu uyarı, Hong Kong'da hafta sonu 14 yeni Kovid-19 vakasının görülmesinin ardından yapılırken toplam vaka sayısı 149'a yükseldi.

Geçen hafta aralarında İtalya, Fransa, Almanya, Japonya ve İspanya'nın bulunduğu ülkelere de seyahat uyarısı yapılmıştı.

Afganistan'da vaka sayısı 21'e çıktı

Afganistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Vahid Mayar, basına yaptığı açıklamada, 12'si ülkenin batısındaki Herat, üçü ülkenin kuzeyindeki Samangan, ikisi Logar, Kapisa, Badgis, Daykundi ve Belh vilayetlerinde de birer olmak üzere toplam 21 kişide Kovid-19 tespit edildiğini bildirdi.

Virüs bulaşan kişilerin yakın zamanda İran'dan döndüğünü ifade eden Mayar, söz konusu kişilerin hastanelerde tedavi altına alındığını belirtti.

Mayar, Kovid-19 şüphesiyle onlarca kişinin karantinaya alındığını ve test sonuçlarının başkent Kabil'den gönderilene kadar gözetimde tutulacağını kaydetti.

Virüse yakalananlar ve temas ettikleri kişiler için gerekli işlem ve tedbirlerin uygulanmaya başlandığını vurgulayan Mayar, halen İran sınırından her gün binlerce kişinin ülkeye girmesinin kaygı verici olduğuna dikkat çekti.

Kovid-19 vakasının artmaya başlamasıyla ülke genelinde okullar, üniversiteler ve medreselerde eğitime ara verilirken, Nevruz kutlamaları ve çiftçi bayramının yanı sıra tüm spor etkinlikleri de iptal edildi.

Hong Kong, Bangladeş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:06 Kaynak: AA
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