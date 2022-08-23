Bangladeş'te elektrik tüketimini azaltmak için okullar bir gün daha kapalı olacak - Son Dakika
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Bangladeş'te elektrik tüketimini azaltmak için okullar bir gün daha kapalı olacak

23.08.2022 18:24
Bangladeş'te elektrik tüketimini azaltmak için okullar bir gün daha kapalı olacak

Bangladeş'te elektrik kullanımının azaltılması için okulların bir gün daha kapalı tutulacağı bildirildi.

Bangladeş'te elektrik kullanımının azaltılması için okulların bir gün daha kapalı tutulacağı bildirildi.

Bangladeş Kabine Sekreteri Khandakar Anwarul İslam yaptığı açıklamada, ülkede, halihazırda çoğu okulun cuma günleri kapalı olduğunu ve ayrıca cumartesi günleri de ders olmayacağını belirtti.

Elektrik kullanımının azaltılması için kamu binalarında ve bankalarda çalışma süresinin 8 saatten 7 saate indirileceğini söyleyen İslam, özel kurumların çalışma saatlerini kendilerinin belirlemesine izin verileceğini kaydetti.

Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle enerji fiyatlarında yaşanan artış ülkenin ekonomisine zarar verirken, ülkede sık sık elektrik kesintileri yaşanıyor.

Muhalefet, ülkedeki yolsuzluğu kontrol edemediği ve enerji sektöründeki kayıpları ortadan kaldıramadığı gerekçesiyle hükümeti suçladı.

Bangladeş, IMF'den 4,5 milyar dolarlık bir kredi isteyerek Sri Lanka ve Pakistan'dan sonra IMF kapısına giden üçüncü Asya ülkesi olmuştu.

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Kaynak: AA

Bangladeş, Kabine, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bangladeş'te elektrik tüketimini azaltmak için okullar bir gün daha kapalı olacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bangladeş'te elektrik tüketimini azaltmak için okullar bir gün daha kapalı olacak - Son Dakika
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