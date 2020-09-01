Bangladeş'te eski Hindistan Devlet Başkanı Mukherjee için yas ilanına tepki - Son Dakika

Bangladeş'te eski Hindistan Devlet Başkanı Mukherjee için yas ilanına tepki

Dün hayatını kaybeden eski Hindistan Devlet Başkanı Pranab Mukherjee'nin ölümün ardından Bangladeş'te ulusal yas ilan edilmesi vatandaşların tepkisine neden oldu.

Bangladeş'te eski Hindistan Devlet Başkanı Mukherjee için yas ilanına tepki, System.String[]

Dün hayatını kaybeden eski Hindistan Devlet Başkanı Pranab Mukherjee'nin ölümün ardından Bangladeş'te ulusal yas ilan edilmesi vatandaşların tepkisine neden oldu.

Hindistan'da 2012-2017 yılları arasında Devlet Başkanlığı görevini yürüten Pranab Mukherjee dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Mukherjee'nin ölümün ardından Hindistan'da Pazartesi gününden itibaren 7 gün süreyle ulusal yas ilan edildi. Çoğunlukla Bangladeş'te yaşayan Bengallilerin soyundan ve Bangladeş'in damadı olan Mukherjee'nin ölümünden sonra Bangladeş Devlet Başkanı Abdul Hamid ve Başbakan Sheikh Hasina da dün taziye mesajı yayınladı. Bugün de Bangladeş'te Bakanlar Kurulu aldığı kararla yarın (2 Eylül) ülke genelinde ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.

Bakanlık Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "Bangladeş'in dostu Pranab Mukherjee'nin ölümü üzerine 2 Eylül Çarşamba günü Bangladeş'te bir günlük ulusal yas tutulacak. Bu vesileyle yarın Bangladeş'teki tüm hükümet, yarı devlet ve özerk kurumlar ile birlikte eğitim kurumları, yurt dışındaki Bangladeş'in tüm büyükelçilikleri dahil olmak üzere ulusal bayrağı yarıya indirilecek. Cami ve diğer ibadethanelerde dualar edilecek" denildi.

"BANGLADEŞLİLERİ ÖLDÜREN HİNDİSTAN İÇİN BİZ NEDEN YAS TUTUYORUZ?

Söz konusu açıklamanın ardından Bangladeş'te eski Hindistan Devlet Başkanı Mukherjee için yas ilan edilmesi halkın tepkisini çekti. Gece saatlerinden itibaren sosyal medyada binlerce kişi yas ilanına tepki göstermeye başladı. Vatandaşlar yaptığı paylaşımlarda, "Hindistan Devlet Başkanının ölümü nedeniyle Bangladeş'te neden yas tutulacak?" sorusunu sormaya başladı. Konu ile ilgili paylaşım yapan Shohel Adnan, "Hint Devlet Başkanının ölümü nedeniyle gerekli yaslar Hindistan'da tutulacak. Neden Bangladeş'in Devlet Başkanı ve Başbakanının taziye mesajı yetmiyor da bir günlük bayrağımızı yarıya indirmek zorundayız? Sınır bölgesinde her gün Bangladeşlileri öldüren Hindistan için biz neden yas tutuyoruz?" ifadelerini kullandı.

"SINIRDAKİ ÖLÜMLERE İZİN VERDİ. HİÇBİR ZAMAN BİR TEPKİ BİLE GÖSTERMEDİ"

Adnan, "Hindistan'ın dediği gibi Keşmir meselesi Hindistan'ın iç meselesiyse kendi Devlet Başkanının ölümü de onların iç meselesidir. Pranab Mukherjee Bangladeş için ne yaptı? Tersine sınırdaki ölümlere izin verdi. Hiçbir zaman bir tepki bile göstermedi. Bangladeş-Hindistan arasındaki su kanallarının paylaşılması ile ilgili de defalarca Bangladeş tarafından kendisine dilekçe gönderildi. Ama yıllardır bir çözüme ulaşılamadı. Bizi yıllardır her türlü sömüren bir ülke için neden biz yas tutacağız? Yıllardır bizim servetimizi adil şekilde bölüşmeyen Hindistan için biz neden ağlayacağız? Herkes gibi ben de buna tepkiliyim. Bu yasın kaldırılmasını istiyoruz" dedi.

Bangladeş'te gazeteci Kamaruzzaman Bablu ise konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Hindistan'ın Bangladeş'in bağımsız savaşında yardım etse de ilerleyen süreçte sürekli tek taraflı faydalar elde ettiğini dile getirerek ilan edilen yasa tepki gösterdi. Bablu, "Hindistan 1971 yılında Bangladeş- Pakistan arasında yaşanan Bağımsızlık Savaşı sırasında bize yardım etti. Yaklaşık 1 milyon Bangladeşli Hindistan'a sığınmıştı. Bu nedenle Bangladeş tarih boyunca her zaman Hindistan'ın iyi veya kötü günlerde yanında olmaya çalışıyor. Orada siyasetçi veya büyük insanların ölümlerde daha önce de Bangladeş tarafından taziye mesajı gönderildi. Ama yas tutması bu kez ilk oldu" ifadelerini kullandı.

Bablu, "Komşu olarak 1971 yılında Hindistan Bangladeş'e yardım etse de savaştan sonra Hindistan tek taraflı Bangladeş'te gerekli tüm hizmetleri aldı. Nehrin su krizi çözülmedi. Sınırda çok sayıda Bangladeşli her yıl öldürülüyor. Tepki göstermeye çalışırken suçlu biz oluyoruz. Karşılıklı ticarette de Hindistan her zaman en büyük payını aldı. Bangladeş'in deniz limanlarını Hindistan bedava kullanıyor" dedi.

Pranab Mukherjee'nin diğer liderlerden farklı olmadığını ifade eden Bablu, "Diğerleri gibi diplomatik toplantılarda sürekli, biz kardeşiz, dostuz deniliyor. Ancak bu tek taraflı bir dostluk oluyor. Pranab Mukherjee Bengali soyundan ve buranın damadı olması nedeniyle ben de diğer vatandaşlar gibi ölüm haberi aldıktan sonra üzüldüm. Ancak bu nedenle ülke genelinde yas ilan edilmesini bir Bangladeşli olarak kabul edemiyorum. Çünkü bu durum bizim siyasetçilerimizin ne kadar Hindistan'a bağlı olduğu gösteriyor. Bu kaldırılmalı" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Pranab Mukherjee, Bangladeş, Hindistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 19:52 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bangladeş'te eski Hindistan Devlet Başkanı Mukherjee için yas ilanına tepki - Son Dakika

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