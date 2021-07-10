Bangladeş'te 52 kişinin öldüğü fabrika yangınında 9 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Bangladeş'te 52 kişinin öldüğü yangının ardından fabrika sahibinin de aralarında bulunduğu, 9 kişi gözaltına alındı.

Polis yetkilisi Jayedul Alam, Associated Press'e yaptığı açıklamada, 8 Temmuz'da başkentin dış mahallelerinden Rupganj'da bulunan Hashem Gıda ve İçecek Şirketinin 5 katlı fabrikasında meydana gelen yangına ilişkin gözaltına alınan 9 kişinin "cinayetle suçlandığını" kaydetti.

Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Han, gözaltına alınanlar arasında, fabrikanın bağlı olduğu Sajeeb Group'un yönetim kurulu başkanı ve genel müdürünün bulunduğunu duyurdu.

Han, olayı "cinayet" olarak nitelendirerek sorumluların cezalandırılacağını ifade etti.

Yangında, fabrikada mahsur kalan 52 kişi hayatını kaybederken en az 50 kişi yaralandı.

Fabrikanın çıkış kapılarının içeriden kilitli olmasının, çalışanların dışarıya çıkmasını engelleyerek ölü sayısını yükselttiği ifade ediliyor.

Fabrikada kaç kişinin mahsur kaldığı ve kaç kişinin kayıp olduğu açıklanmadı.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Hükümet, yangınla ilgili soruşturma açılması talimatı vermişti.

Altyapısı yetersiz yerlerde kurulan fabrika ve atölyeler

Bangladeş'te altyapısı yetersiz eski binalarda ve sanayi sitelerinde kurulan fabrika ve atölyelerde, yakın geçmişte çok sayıda kişinin ölümüne sebep olan yangınlar meydana gelmişti.

Dakka'da 2010'da kimyasal maddelerin yasa dışı depolandığı bir apartmanda çıkan yangında 123 kişi ölmüştü.

Dakka'nın dış mahallelerinden birindeki tekstil atölyesinde 2012'de çıkan yangında 112 kişi hayatını kaybetmişti.

Konut, dükkan ve depoların iç içe geçtiği bir mahallede 2019'da çıkan yangında 67, imalathanelerin bulunduğu çok katlı komplekste aynı yıl çıkan yangında ise 25 kişi hayatını kaybetmişti.