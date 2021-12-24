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Bangladeş'te feribot tutuştu! 30 kişi feci şekilde yanarak can verdi - Son Dakika

Bangladeş'te feribot tutuştu! 30 kişi feci şekilde yanarak can verdi

24.12.2021 09:16
Bangladeş'te feribot tutuştu! 30 kişi feci şekilde yanarak can verdi

Bangladeş'te bir yolcu feribotunda çıkan yangında en az 30 kişi yaşamını yitirdiği öğrenildi. Yetkililer bazı insanların nehre atladığını belirtirken toplamda 65 yolcu sağ olarak kurtarıldı.

Yangın Hizmetleri ve Sivil Savunma Karagahı yetkililerinden Lima Khanam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin güneyindeki Sugandha Nehri'nde bir yolcu feribotunda sabah erken saatlerde yangın çıktığını söyledi.

30 KİŞİ YANDI, 65 YOLCU KURTARILDI

Khanam, kurtarma çalışmalarında 30 yanmış ceset bulduklarını, 65 yolcunun da kurtarıldığını ifade etti. Kurtarılan yolcuların vücudunda yanıklar olduğunu aktaran Khanam, kazayla ilgili arama kurtarma çalışmaların sürdüğünü dile getirdi. Khanam, feribotta yangın çıkınca bazı yolcuların nehre atladığı bilgisini de paylaştı. Yetkililer, ölü sayının artmasından endişe ediyor.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILACAK

Emniyet yetkilisi Khalilur Rahman, yaptığı basın açıklamasında, perşembe akşamı en az 500 yolcusuyla başkent Dakka'dan hareket eden feribotun Barguna bölgesine doğru ilerlediğini söyledi. Rahman, birçok yolcunun nehre atlayıp yüzerek karaya çıktığını ve yangından kurtulduğunu belirtti. Yaralıların bölgedeki hastanelerde tedavi edildiğini kaydeden Rahman, durumu ağır olanların Dakka'daki hastanelere sevk edileceğini dile getirdi.

İtfaiye Departmanı, yangının çıkış nedenine dair soruşturmanın arama kurtarma çalışmalarının sonlanmasının ardından başlatılacağını duyurdu. Birçok nehrin bulunduğu Bangladeş'te, yoğun kullanılan deniz ulaşımında feribot kazaları oldukça sık yaşanıyor.

Bangladeş'te feribot tutuştu! 30 kişi feci şekilde yanarak can verdi

Arama Kurtarma, Bangladeş, Yangın, Lima, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bangladeş'te feribot tutuştu! 30 kişi feci şekilde yanarak can verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bangladeş'te feribot tutuştu! 30 kişi feci şekilde yanarak can verdi - Son Dakika
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