Bangladeş'te batan teknede 51 kişi öldü - Son Dakika
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Bangladeş'te batan teknede 51 kişi öldü

26.09.2022 22:56
Bangladeş'te batan teknede 51 kişi öldü

Bangladeş'te festival için tapınağa gidenlerin bulunduğu teknenin Pançagarh bölgesindeki Karatoya Nehri'nde batması sonucu 51 kişinin öldüğü bildirildi.

Bangladeş'te festival için tapınağa gidenlerin bulunduğu teknenin Pançagarh bölgesindeki Karatoya Nehri'nde batması sonucu 51 kişinin öldüğü bildirildi.

Kazanın aşırı kalabalık nedeniyle meydana geldiği, batan teknenin 100'ün üzerinde yolcu taşıdığı belirtildi.

Yetkililer, ölü sayısının 51'e çıktığını doğruladı ve 25 kişinin hala kayıp olduğu belirtti.

Nöbetçi acil durum yetkilileri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurtarma çalışmasının sabah yeniden başlayacağını söyledi.

Pançagarhlı emniyet yetkilileri, dün Durga Puja Festivali kapsamındaki Mayalaya Günü etkinliği için Badheshwar Tapınağı'na gidenleri taşıyan teknenin Karatoya Nehri'nde battığını bildirmişti.

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Kaynak: AA

Bangladeş, Güncel, Son Dakika

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