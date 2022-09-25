Öte yandan, Bangladeş'te yayın yapan bazı haber siteleri, teknede 100'den fazla yolcu bulunduğunu ve en az 70'inin kurtarılarak bölgedeki hastanelere kaldırıldığını belirtti.

Yetkililer, teknede aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 60 ila 70 yolcu olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Bangladeş, Asya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bangladeş'te tapınağa gidenleri taşıyan teknenin batması sonucu 23 kişi öldü - Son Dakika

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