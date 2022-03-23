Bangladeş'te Finansmanı Çin Tarafından Karşılanan Mega Elektrik Santrali Faaliyete Geçti - Son Dakika
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Bangladeş'te Finansmanı Çin Tarafından Karşılanan Mega Elektrik Santrali Faaliyete Geçti

23.03.2022 17:37
Bangladeş'te Finansmanı Çin Tarafından Karşılanan Mega Elektrik Santrali Faaliyete Geçti

PATUAKHALİ, 23 Mart (Xinhua) — Finansmanı Çin tarafından karşılanan Bangladeş'in ilk çevre dostu mega elektrik santralinin başkent Dakka'nın yaklaşık 204 km güneyindeki Patuakhali bölgesindeki Payra'da açılışıyla ülkenin yüzde 100'ü elektriğe kavuştu ve ülke yeni bir döneme adım attı.

PATUAKHALİ, 23 Mart (Xinhua) — Finansmanı Çin tarafından karşılanan Bangladeş'in ilk çevre dostu mega elektrik santralinin başkent Dakka'nın yaklaşık 204 km güneyindeki Patuakhali bölgesindeki Payra'da açılışıyla ülkenin yüzde 100'ü elektriğe kavuştu ve ülke yeni bir döneme adım attı.

Bangladeş'te Finansmanı Çin Tarafından Karşılanan Mega Elektrik Santrali Faaliyete Geçti
Bangladeş'in Patuakhali bölgesinde bulunan, finansmanını Çin'in sağladığı 1.320 megavatlık ultra süper kritik kömür yakıtlı elektrik santralinin faaliyete geçmesi için düzenlenen törende havai fişekler gökyüzünü aydınlatıyor, 21 Mart 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'te Finansmanı Çin Tarafından Karşılanan Mega Elektrik Santrali Faaliyete Geçti
Bangladeş'in Patuakhali bölgesinde bulunan, finansmanını Çin'in sağladığı 1.320 megavatlık ultra süper kritik kömür yakıtlı elektrik santrali görülüyor, 21 Mart 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'te Finansmanı Çin Tarafından Karşılanan Mega Elektrik Santrali Faaliyete Geçti
Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, Bangladeş'in Patuakhali bölgesinde bulunan, finansmanını Çin'in sağladığı 1.320 megavatlık ultra süper kritik kömür yakıtlı elektrik santralini inceliyor, 21 Mart 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

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Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Bangladeş, 23 Mart, Genel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Genel Bangladeş'te Finansmanı Çin Tarafından Karşılanan Mega Elektrik Santrali Faaliyete Geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bangladeş'te Finansmanı Çin Tarafından Karşılanan Mega Elektrik Santrali Faaliyete Geçti - Son Dakika
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