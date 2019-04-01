Son Dakika Haberleri: Bangladeş'te Fırtına ve Yıldırım 10 Can Aldı

Bangladeş'te Fırtına ve Yıldırım 10 Can Aldı

1 saat önce

Bangladeş'in farklı bölgelerinde etkili olan tropikal fırtına ve düşen yıldırımlar nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Bangladeş'te Fırtına ve Yıldırım 10 Can Aldı, System.String[]
Bangladeş'in farklı bölgelerinde etkili olan tropikal fırtına ve düşen yıldırımlar nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Yerel medyada polis ve meteoroloji kurumundan yapılan açıklamalara dayandırılan haberlere göre, ülkenin farklı bölgelerinde etkili olan fırtına ve düşen yıldırımlar ağaçların devrilmesine, bir teknenin batmasına ve bir duvarın çökmesine neden oldu.

Başkent Dakka genelinde, fırtına nedeniyle aralarında Buriganga Nehrinde bir teknenin alabora olması sonucu boğulan bir kadın ve 5 yaşındaki oğlunun da olduğu 6 kişi hayatını kaybetti.

Bu kişilerden 2'si inşaat aşamasındaki binalardan düşen tuğlalar nedeniyle yaşamını yitirdi. 45 yaşındaki bir kadın ise üzerine ağaç devrilmesi, bir çekçek çekicisi ise yıkılan duvarın çökmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Diğer yandan, Sunamganj, Moulvibazar ve Netrokona bölgelerinde yıldırım isabet eden 4 kişi öldü.

Dakka Tıp Fakültesi Hastanesi kaynakları, fırtınanın ardından yaralı en az 18 kişinin hastaneye başvurduğunu açıkladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 08:47 Kaynak: AA

Polis, Bangladeş, Güncel
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