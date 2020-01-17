Bangladeş'te gazetenin etkinliğinde gencin ölümüyle ilgili 10 kişiye tutuklama kararı - Son Dakika

Bangladeş'te mahkeme, yerel bir gazetenin editörü, editör yardımcısı ve diğer 8 kişi hakkında, gazetenin etkinliğinde bir gencin "ihmal nedeniyle" öldüğü gerekçesiyle tutuklama kararı verdi.

Ülkede Bengalce yayın yapan "Prothom Alo" gazetesinin gençlik dergisinin yıl dönümü dolayısıyla 1 Kasım 2019'da düzenlenen etkinlikte 14 yaşındaki Naimul Abrar Rahat, sahnenin arkasındaki kabloya dokunması üzerine elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Organizatörler, etkinlik için gerekli önlemleri almamakla suçlanırken, akıma kapılan gencin yakındaki sağlık merkezine değil uzaktaki bir hastaneye götürüldüğü kaydedildi.

Gencin ölümüyle ilgili davada olayı inceleyen müfettişin sunduğu raporu değerlendiren başkent Dakka'daki mahkeme, gencin ölümünün ihmalden kaynaklandığını belirterek, editör Matiur Rahman, editör yardımcısı Anisul Hoque ve diğer 8 kişi hakkında tutuklama kararı çıkarılmasına hükmetti.

Yerel basındaki habere göre mahkeme yetkilileri, kararın ardından tutuklama emrine ilişkin nüshaların farklı polis karakollarına gönderildiğini ifade etti.