Bangladeş'te Gecekondu Mahallesinde Yangın
1 saat önce
Güneydoğu Asya ülkesi Bangladeş'te, ülkenin güneyindeki Chittagong şehrinde bir gecekondu mahallesinde çıkan yangında 9 kişi yaşamını yitirdi.
Güneydoğu Asya
ülkesi Bangladeş
'te, ülkenin güneyindeki Chittagong şehrinde bir gecekondu mahallesinde çıkan yangında 9 kişi yaşamını yitirdi. İtfaiye
Yetkilisi Jasim Uddin, Chaktai bölgesindeki gecekondu mahallesinde gece saatlerinde çıkan yangında 9 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.
Yetkili, en az 200 gecekondunun kül olmasına yol açan yangının çıkış sebebinin henüz bilinmediğini, olay hakkındaki soruşturmanın sürdüğünü belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 01:32 Kaynak: AA
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