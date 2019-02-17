Son Dakika Haberleri: Bangladeş'te Gecekondu Mahallesinde Yangın

Bangladeş'te Gecekondu Mahallesinde Yangın

1 saat önce

Güneydoğu Asya ülkesi Bangladeş'te, ülkenin güneyindeki Chittagong şehrinde bir gecekondu mahallesinde çıkan yangında 9 kişi yaşamını yitirdi.

Bangladeş'te Gecekondu Mahallesinde Yangın, System.String[]
Güneydoğu Asya ülkesi Bangladeş'te, ülkenin güneyindeki Chittagong şehrinde bir gecekondu mahallesinde çıkan yangında 9 kişi yaşamını yitirdi.

İtfaiye Yetkilisi Jasim Uddin, Chaktai bölgesindeki gecekondu mahallesinde gece saatlerinde çıkan yangında 9 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.

Yetkili, en az 200 gecekondunun kül olmasına yol açan yangının çıkış sebebinin henüz bilinmediğini, olay hakkındaki soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 01:32 Kaynak: AA

Güneydoğu Asya, Bangladeş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski Kocası Tarafından Evi Yakılan Kadın, Gördüğü Manzara Karşısında Şoka Girdi Binali Yıldırım, Kadıköy Barlar Sokağı'ndan Geçti

Beykoz'da İstinat Duvarı Araçların Üzerine Çöktü Kılıçdaroğlu'nun Yüzünü Güldüren Anket! İYİ Parti-CHP Yüzde 40'ı Geçiyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 14:39:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bangladeş'te Gecekondu Mahallesinde Yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]