Bangladeş'te gecekondu mahallesinde yangın - Son Dakika
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Bangladeş'te gecekondu mahallesinde yangın

6 saat önce

Bangladeş'in başkenti Dakka'da gecekondu mahallesinde çıkan yangında yaklaşık 200 kulübe kül oldu.

Bangladeş'in başkenti Dakka'da gecekondu mahallesinde çıkan yangında yaklaşık 200 kulübe kül oldu.

Bangladeş'in başkenti Dakka'nın en büyük gecekondu mahallelerinden birinde yangın çıktı. Demir levhalar ile plastik ve karton kullanılarak yapılan en az 200 kulübe kül olurken, binlerce kişi ise evsiz kaldı.

Yaklaşık 100 bin kişinin yaşadığı Rupnagar Bosti mahallesinde çıkan yangına 25 itfaiye ekibinin müdahale ettiği, yangının nedeninin ise henüz bilinmediği belirtildi. Yangında herhangi bir can kaybı bildirilmediği öğrenildi.

(İHA)

Bangladeş'te gecekondu mahallesinde yangın

Bangladeş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:10 Kaynak: İHA
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