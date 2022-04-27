Bangladeş'te Geleneksel Güreş Turnuvası Boli Khela - Son Dakika
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Bangladeş'te Geleneksel Güreş Turnuvası Boli Khela

27.04.2022 11:34
Bangladeş'te Geleneksel Güreş Turnuvası Boli Khela

CHATTOGRAM, 27 Nisan (Xinhua) -- Bangladeş'te iki yıldır Kovid-19 pandemisi nedeniyle ertelenmiş olan Boli Khela güreş turnuvasının 113'üncüsü Pazartesi günü gerçekleştirildi.

CHATTOGRAM, 27 Nisan (Xinhua) -- Bangladeş'te iki yıldır Kovid-19 pandemisi nedeniyle ertelenmiş olan Boli Khela güreş turnuvasının 113'üncüsü Pazartesi günü gerçekleştirildi. Güreşin geleneksel bir türü olan Boli Khela, Bangladeş'in başkenti Dakka'nın 242 km güneydoğusunda bulunan liman kenti Chattogram'da büyük ilgi görüyor.

Bangladeş'te Geleneksel Güreş Turnuvası Boli Khela

Bangladeş'in Chattogram şehrinde halk, geleneksel bir güreş turnuvası olan 113. "Boli Khela"da mücadele eden güreşçileri izliyor, 25 Nisan 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'te Geleneksel Güreş Turnuvası Boli Khela

Bangladeş'in Chattogram şehrinde güreşçiler, geleneksel bir güreş turnuvası olan 113. "Boli Khela"da mücadele eden, 25 Nisan 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'te Geleneksel Güreş Turnuvası Boli Khela

Bangladeş'in Chattogram şehrinde halk, geleneksel bir güreş turnuvası olan 113. "Boli Khela"da mücadele eden güreşçileri izliyor, 25 Nisan 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'te Geleneksel Güreş Turnuvası Boli Khela

Bangladeş'in Chattogram şehrinde güreşçiler, geleneksel bir güreş turnuvası olan 113. "Boli Khela"da mücadele ediyor, 25 Nisan 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'te Geleneksel Güreş Turnuvası Boli Khela

Bangladeş'in Chattogram şehrinde güreşçiler, geleneksel bir güreş turnuvası olan 113. "Boli Khela"da mücadele ediyor, 25 Nisan 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

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Bangladeş, Pazartesi, Nisan, Güreş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Bangladeş'te Geleneksel Güreş Turnuvası Boli Khela - Son Dakika


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