Bangladeş'te gemi feribota çarptı: 11 ölü - Son Dakika

Bangladeş'te geminin çarptığı feribotun alabora olması sonucu en az 11 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi kayboldu.

Dhaka Tribune'de yer alan habere göre, yetkililer başkent Dakka'nın 160 kilometre kuzeyinde yer alan Gumai Nehri'nde kum yüklü bir geminin yaklaşık 40 yolcunun bulunduğu feribota çarptığını bildirdi.

Feribotta bulunan en az 11 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaşan yetkililer, arama kurtarma ekiplerinin kaybolanları aradığını belirtti.