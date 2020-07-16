Bangladeş'te hastane sahibinden (Covid-19) vurgunu - Son Dakika

Bangladeş'te hastane sahibinden (Covid-19) vurgunu

Bangladeş'te hastane sahibi Mohammad Shahed (43), koronavirüs (Covid-19) testi yapmadan sahte 'negatif' raporu vererek, 350 bin dolar (Yaklaşık 2,5 milyon TL) kazanç sağladığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Bangladeş'te hastane sahibi Mohammad Shahed (43), koronavirüs (Covid-19) testi yapmadan sahte 'negatif' raporu vererek, 350 bin dolar (Yaklaşık 2,5 milyon TL) kazanç sağladığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

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Bangladeş'in başkenti Dakka'da sahte koronavirüs testlerinden kazanç sağlayan hastane sahibi Mohammad Shahed, Hindistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alındı. Söz konusu iddiaya göre, Shahed'in hastanelerinde 10 binden fazla koronavirüs testi raporu hazırlandı ancak bunlardan sadece 4 bini gerçek test sonuçlarını yansıttı. Diğer 6 bin kişide ise test yapılmadan 'negatif' rapor hazırlandığı kaydedildi. Bu işlemden 350 bin dolar kazanç sağladığı belirtilen Shahed, gözaltına alındı.

'SAĞLIK SİSTEMİNE GÜVEN SARSILDI'

Shahed'in son günlerde koronavirüsle bağlantılı yolsuzluğa karışan çok kişiden biri olduğunu belirten uzmanlar, ülkede sağlık sistemine güvenin sarsıldığını belirtti. Öte yandan, Shahed'in hükümetle testler konusunda ücretsiz hizmet vereceği konusunda anlaştığı ancak yine de bu testlerden ücret aldığı ifade edildi.

BANGLADEŞ'TE SON DURUM

Bangladeş'te son açıklanan verilere göre 196 bin 323 vaka bulunuyor. Ülkede toplamda 2 bin 496 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 106 bin 963 olarak açıklanırken aktif vaka sayısının 86 bin 864 olduğu kaydedildi.


Koronavirüs, Bangladeş, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 15:48 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Bangladeş'te hastane sahibinden (Covid-19) vurgunu - Son Dakika Dünya
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