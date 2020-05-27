Bangladeş'te hastanede yangın: 5 korona virüs hastası öldü - Son Dakika

Bangladeş'te hastanede yangın: 5 korona virüs hastası öldü

Bangladeş'in başkenti Dakka'daki özel bir hastanede çıkan yangın sonucu 5 korona virüs hastasının hayatını kaybettiği açıklandı.

Bangladeş'in başkenti Dakka'daki özel bir hastanede çıkan yangın sonucu 5 korona virüs hastasının hayatını kaybettiği açıklandı. Bangladeş'in başkenti Dakka'nın Gulşan bölgesinde bulunan özel bir hastanede yeni tip korona virüs (Covid-19) hastalarının bulunduğu ünitede yangın çıktı. Yerel saatle 22.00 civarında meydana gelen yangında korona virüs nedeniyle tedavi gören 5 hastanın hayatını kaybettiği bildirildi. Olayın ardından yapılan resmi açıklamada, yangının çıktığı ünitede korona virüs tedavisi gören hastaların izole ediliği ifade edildi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, ihbar üzerine hastaneye gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Yangın sonucu Covid-19 hastaları için kullanılan tüm ekipmanların küle döndüğü aktarıldı. (İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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