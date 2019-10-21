Son Dakika Haberleri: Bangladeş'te Hazreti Muhammed'e hakaret içeren paylaşımın protestosunda polisin ateşiyle 4 kişi öldü
Son Dakika Güncel Bangladeş'te Hazreti Muhammed'e hakaret içeren paylaşımın protestosunda polisin ateşiyle 4 kişi öldü

Bangladeş'te Hazreti Muhammed'e hakaret içeren paylaşımın protestosunda polisin ateşiyle 4 kişi öldü

2 saat önce

Bangladeş'te bir kişinin sosyal medya hesabında yaptığı Hazreti Muhammed'e hakaret içeren paylaşımı protesto etmek için düzenlenen gösteride polisin ateş açması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.

Bangladeş'te Hazreti Muhammed'e hakaret içeren paylaşımın protestosunda polisin ateşiyle 4 kişi öldü, System.String[]

Bangladeş'te bir kişinin sosyal medya hesabında yaptığı Hazreti Muhammed'e hakaret içeren paylaşımı protesto etmek için düzenlenen gösteride polisin ateş açması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.

Ülke basınında yer alan habere göre, Borhanuddin şehrinde bulunan Bhola Sadar Hastanesi'nden yetkililer, protesto sırasında 4 göstericinin hayatını kaybettiğini doğrularken, 30 kişinin kurşun yaraları sebebiyle acil serviste tedavi altında olduğu belirtildi.

Binlerce kişinin 25 yaşındaki Hint kullanıcının Hazreti Muhammed'e hakaret içeren paylaşımı nedeniyle sokaklara döküldüğü ve bölgedeki polis merkezine giderek şüphelinin cezalandırılmasını talep ettikleri bildirildi.

Göstericilerin polis merkezinin önünde toplandığı sırada çıkan kargaşada, polisin kalabalığa ateş açması sonucunda 4 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Polis yetkilileri, ilk başta sakin olan göstericilerin daha sonra kendilerine taş ve tuğlayla saldırdıklarını belirterek, ateş açmaktan başka çarelerinin olmadığını ifade etti.

Kendisinin böyle bir paylaşım yapmadığını ileri süren şüpheli, hesabının ele geçirildiğini, bilgisayar korsanının kendisine şantaj yaptığını ve para istediğini söyledi.

Polis, hesabı ele geçirdiği iddia edilen üç kişiyi gözaltına aldı.

Emniyet mensubu Shafiqur Rahman, yaptığı açıklamada bölgeye dışarıdan gelen kişilerin olayın bu noktaya gitmesine yol açtığını ifade etti.

Konunun soruşturulması için 3 kişilik bir komite kurulduğu belirtilirken, olayın daha fazla büyümesini engellemek için bölgeye ordu mensuplarının sevk edildiği kaydedildi.

bir kişi

Hz.Muhammed, Bangladeş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:36 Kaynak: AA
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