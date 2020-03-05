Bangladeş'te Hindistan Başbakanı Modi karşıtı gösterilerde 12 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bangladeş'te Hindistan Başbakanı Modi karşıtı gösterilerde 12 kişi yaralandı

20 dakika önce

Bangladeş'te Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin mart ortası başkent Dakka'ya yapmayı planladığı ziyareti protesto edenlerle polis arasında çıkan çatışmada 12 kişi yaralandı.

Bangladeş'te Hindistan Başbakanı Modi karşıtı gösterilerde 12 kişi yaralandı, System.String[]

Bangladeş'te Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin mart ortası başkent Dakka'ya yapmayı planladığı ziyareti protesto edenlerle polis arasında çıkan çatışmada 12 kişi yaralandı.

Polis yetkilileri, Modi'nin 17 Mart'ta Bangladeş'in kurucusu Banga Bandhu Şeyh Mucibur Rahman'ın doğumunun 100. yıl dönümü nedeniyle yapacağı ziyaretin Hatiya bölgesinde yüzlerce gösterici tarafından protesto edildiğini bildirdi.

Göstericiler, Hindistan'da Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen "Vatandaşlık Yasası"nı protesto ederek, Modi hükümeti karşıtı sloganlar attı.

Göstericilerle polis arasında çıkan çatışmada 4'ü polis olmak üzere 12 kişi yaralandı.

Yaralılar, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Müslümanlar yasa kapsamı dışında kalıyor

Hindistan'ın çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı durumdaki Müslümanları kapsam dışı tutan düzenleme 9 Aralık 2019'dan bu yana protesto ediliyor.

Aralık 2019'dan bu yana devam eden protestolarda ölen sivillerin sayısı 73'e yükselmişti.


Yürürlüğe giren kanun kapsamında özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'da dini baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyanlar, kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek, aynı pozisyondaki Müslümanlar ise kapsam dışında tutulacak.


Yasa, dünyada en çok Müslüman nüfusa sahip ikinci ülke olan Hindistan'da, 200 milyon Müslümanı ikinci sınıf vatandaş haline getirmek ve birçoğunu vatansız bırakmak için atılan bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bangladeş, Hindistan, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 07:52 Kaynak: AA
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