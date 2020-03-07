Bangladeş'te Hindistan Başbakanı Modi karşıtı protesto - Son Dakika
Son Dakika Politika Bangladeş'te Hindistan Başbakanı Modi karşıtı protesto - Son Dakika

Bangladeş'te Hindistan Başbakanı Modi karşıtı protesto

6 saat önce

Bangladeş'te Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Mart ayında başkent Dakka'ya yapacağı ziyaret yüzlerce gösterici tarafından protesto edildi.

Bangladeş'te Hindistan Başbakanı Modi karşıtı protesto, System.String[]

Bangladeş'te Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Mart ayında başkent Dakka'ya yapacağı ziyaret yüzlerce gösterici tarafından protesto edildi.


Bangladeş'in kurucusu ve Başbakanı Shek Hasina'nın babası olan Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman'ın doğumunun 100. yıl dönümü nedeniyle ülke genelinde 2020 yılı 'Mujib Yılı' olarak ilan edildi. Bangladeş hükumeti Bangabandhu'nun doğum günü olan 17 Mart tarihinde Dakka'da düzenlenecek olan programa, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi davet etti. Hindistan'da son yürürlüğe giren ve Müslümanları kapsam dışı bırakan vatandaşlık yasasına karşı sokağa çıkan Müslümanlara, Narendra Modi'nin partisi olan Hindistan Halk Partisi (BJP) tarafından yapılan zulme destek verdiği iddiası ile Bangladeş halkı Modi'nin davetinin iptal edilmesi için protesto gösterileri düzenledi.


Dün cuma namazından sonra ülke genelinde camilerde protesto eylemi düzenlenirken, bugün de başta Dakka olmak üzere birçok şehirde siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve halk bir araya gelerek Narendra Modi'yi protesto etti. Göstericiler, 'Modi terörist', 'Modi insanlık düşmanı' sloganları attı.


Öte yandan Bangladeş hükumeti ise herhangi bir protesto gösterisinin Modi'nin Bangladeş'e gelmesini engelleyemeyeceğini ifade etti. - DAKKA

Narendra Modi, Hindistan, Bangladeş, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 11:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüsten korunmak için ineğin dışkısıyla duş aldılar
İstanbul'da koronavirüs alarmı! İmamoğlu, mobil hijyen filosunu sahaya sürdü Erdoğan, siyasi hayatında kendisine eşlik eden kara kaplı defterden ayda 2 tane bitiriyor İYİ Partili Aylin Cesur, şehit cenazesindeki fotoğraflarla ilgili suskunluğunu bozdu

Son Dakika Haberleri
16:54 Rock'ın ışığıyla ezber bozuyorlar
16:54 İlk yerli süper kahraman animasyonu 3 Nisan'da gösterime girecek
15:59 'Muhterem Nur öldü' haberlerine açıklama geldi: Gözlerini açtı, parmaklarını hareket ettiriyor
15:43 Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'un sağlık durumu nasıl?
15:35 Hakan Taşıyan satırla Maraş dondurması kesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 18:19:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bangladeş'te Hindistan Başbakanı Modi karşıtı protesto - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]