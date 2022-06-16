Bangladeş'te binlerce kişi Hz. Muhammed'e hakaret içeren açıklamalara tepki için yürüdü - Son Dakika
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Bangladeş'te binlerce kişi Hz. Muhammed'e hakaret içeren açıklamalara tepki için yürüdü

16.06.2022 12:09

Bangladeş'in başkenti Dakka'da binlerce kişi, Hint yetkililerin Hz. Muhammed'e hakaret içeren açıklamaları nedeniyle sokağa döküldü.

Bangladeş'in başkenti Dakka'da binlerce kişi, Hint yetkililerin Hz. Muhammed'e hakaret içeren açıklamaları nedeniyle sokağa döküldü.

Dakka'daki Beyt-ül Mükerrem Camisi'nde başlayan yürüyüş, birkaç kilometre ötedeki Hindistan Büyükelçiliğine doğru yöneldiği gerekçesiyle polis tarafından engelledi.

Yerel basında yer alan haberde, polisin, 5 kişilik bir grubun Hindistan büyükelçiliğine doğru yürümesine izin verdiği bildirildi.

Göstericiler, Müslüman çoğunlukta ülkelerden, Hindistan menşeli ürünleri boykot etmesini ve Hindistan ile ilişkileri kesmesini istedi.

Binlerce kişinin katıldığı yürüyüşte, "Kahrolsun Modi" ve "İslam'a hakarete müsamaha gösterilemez" sloganları atan protestocular, "Muhammed'i seviyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.

Grup gösterilerine devam edeceğini belirterek, hakaret içeren açıklamalarda bulunan Hint yetkililerin görevden alınmasının yeterli olmadığını ifade etti.

Hindistan'da iktidardaki BJP Sözcüsü Nupur Sharma, BJP Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal ve partinin gençlik politikalarından sorumlu isimlerden Harshit Srivastava, İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullanmıştı.

İktidar partisi, söz konusu gerilim nedeniyle eleştirilerin odağı olurken, İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığı gerekçesiyle Sharma'nın görevine son verildiği ve Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal'ın da partiden ihraç edildiği bildirilmişti.

BJP'nin gençlik politikalarından sorumlu isimlerinden Srivastava da Twitter paylaşımı nedeniyle Uttar Pradeş eyaletinde gözaltına alınmıştı.

Bangladeş'te binlerce kişi Hz. Muhammed'e hakaret içeren açıklamalara tepki için yürüdü
Bangladeş'te binlerce kişi Hz. Muhammed'e hakaret içeren açıklamalara tepki için yürüdü
Bangladeş'te binlerce kişi Hz. Muhammed'e hakaret içeren açıklamalara tepki için yürüdü
Bangladeş'te binlerce kişi Hz. Muhammed'e hakaret içeren açıklamalara tepki için yürüdü

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bangladeş'te binlerce kişi Hz. Muhammed'e hakaret içeren açıklamalara tepki için yürüdü - Son Dakika

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