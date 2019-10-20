Son Dakika Haberleri: - Bangladeş'te İslamiyet'e hakaret ortalığı karıştırdı- Bir şahsın Allah'a ve Hz. Muhammed'e...
Son Dakika Güncel - Bangladeş'te İslamiyet'e hakaret ortalığı karıştırdı- Bir şahsın Allah'a ve Hz. Muhammed'e...

- Bangladeş'te İslamiyet'e hakaret ortalığı karıştırdı- Bir şahsın Allah'a ve Hz. Muhammed'e...

23 dakika önce

- Bangladeş'te İslamiyet'e hakaret ortalığı karıştırdı Bir şahsın Allah'a ve Hz. Muhammed'e hakaret içerikli paylaşımını protesto etmek isteyen gruba polisin ateş açması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, onlarca insan yaralandıDAKKA - Bangladeş'in Bhola şehrinde bir kişinin sosyal medyada Allah'a...

- Bangladeş'te İslamiyet'e hakaret ortalığı karıştırdı

Bir şahsın Allah'a ve Hz. Muhammed'e hakaret içerikli paylaşımını protesto etmek isteyen gruba polisin ateş açması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, onlarca insan yaralandı

DAKKA - Bangladeş'in Bhola şehrinde bir kişinin sosyal medyada Allah'a ve Hz. Muhammed'e hakaret içerikli paylaşımı ortalığı karıştırdı. Paylaşımı protesto etmek isteyen gruba polisin ateş açması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, onlarca insan yaralandı.

Biplaba Candra Subha adlı bir Hindu, sosyal medyada Allah ve Hazreti Muhammed ile ilgili hakaret içerikli bir paylaşım yaptı. Paylaşıma tepki gösteren bir grup, kent merkezinde şahsın tutuklanması için gösteri yaptı. Kalabalık büyürken, polis gösteriye izin vermedi. Dağılmayan gruba polis tarafından ateş açılması sonucu biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, onlarca insan yaralandı. Yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Hakarete tepkiler çığ gibi büyürken, ülkenin birçok yerinde protesto gösterileri başlatıldı.

- Bangladeş'te İslamiyet'e hakaret ortalığı karıştırdı- Bir şahsın Allah'a ve Hz. Muhammed'e...

Hz.Muhammed, Bangladeş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 06:41 Kaynak: İHA
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