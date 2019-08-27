Son Dakika Haberleri: Bangladeş'te kadınlara evlenmeden önce 'bakirelik' beyanında bulunma zorunluluğu kaldırıldı
BBC
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Bangladeş'te kadınlara evlenmeden önce 'bakirelik' beyanında bulunma zorunluluğu kaldırıldı

1 saat önce

Bangladeş'te mahkeme kararıyla, evlilik başvurusundaki 'bakire' hanesi 'Evli değil' sözüyle değiştiriliyor.

Bangladeş'te kadınlara evlenmeden önce 'bakirelik' beyanında bulunma zorunluluğu kaldırıldı, System.String[]

Bangladeş'te Yüksek Mahkeme'nin kararıyla kadınların evlenmeden önce bakire olup olmadıklarını beyan etme zorunluluğu kalktı.

Karar uyarınca evlilik başvurusu formlarındaki "bakire" hanesi "Evli değil" sözcüğüyle değiştirilecek. "Dul" ve "boşanmış" hanelerinde ise değişiklik olmayacak.

Kadın hakları örgütleri, "bakire" sözcüğünün aşağılayıcı olduğunu belirterek Pazar günü alınan kararı memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Erkeklere, medeni hal beyanı zorunluluğu geldi

Mahkemenin kararıyla erkeklere de medeni hallerini beyan etme zorunluluğu getirildi.

Bangladeş'teki evlilik yasaları "sınırlayıcı" ve "ayrımcı" olduğu gerekçesiyle sivil toplum kuruluşları tarafından eleştiriliyordu.

Ülkede birçok kadın çocuk yaşlarda zorla evlendiriliyor.

Yüksek Mahkeme, kararı evlilik formlarının kadınların mahremiyetini ihlal ettiğini söyleyen kadın hakları örgütlerinin 2014'te açtığı davada aldı.

Gerekçeli kararın açıklanmasından sonra değişikliklerin birkaç ay içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Davaya katılan Aynun Nahar Siddiqua adlı bir avukat, kararın ülkede kadın haklarının ilerletilmesi sürecinde bir dönüm noktası olacağını söyledi.

Bangladeş, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 12:18 
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