Bangladeş'te Kamyon İşçi Barakasına Çarptı: 13 Ölü

Bangladeş'te kömür yüklü kamyonun işçilerin kaldığı barakaya çarpması sonucu 13 işçinin hayatını kaybettiği, 2 işçinin yaralandığı bildirildi.

Bangladeş'te kömür yüklü kamyonun işçilerin kaldığı barakaya çarpması sonucu 13 işçinin hayatını kaybettiği, 2 işçinin yaralandığı bildirildi.



Başkentin yaklaşık 80 kilometre güneydoğusundaki Cumilla bölgesi Chauddogram Polis Şefi Mahfuzur Rahman, tuğla fabrikasında, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu, kamyonun işçilerin kaldığı barakaya çarptığını belirtti.



Olayda 12 işçinin barakada, bir işçinin de hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybettiği bilgisini paylaşan Rahman, iki işçinin de hastanede tedavi altında olduğunu söyledi.

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