Bangladeş'te Kanlı Seçim: 10 Ölü
1 saat önce
Bangladeş'te düzenlenen genel seçimler sırasında çıkan çatışmada biri polis en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Bangladeş
'te düzenlenen genel seçimler sırasında çıkan çatışmada biri polis en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Bangladeş'te yüksek güvenlik önlemleri altında başlatılan genel seçimlerde parti yandaşları arasında çatışma çıktı. Polis
tarafından yapılan açıklamada, iktidardaki Awami Birliği ve muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) destekçileri arasında çıkan çatışmada en az 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Silah ve sopalarla eylem yapan parti destekçilerinin saldırısında bir polisin de hayatını kaybettiği bildirildi.
Bangladeş'te oylama işlemleri yerel saatle 08.00'de başlamıştı. - DAKKA
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 12:53 Kaynak: İHA
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