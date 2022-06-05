Bangladeş'te kimyasal dolu konteyner deposundaki patlamada 49 kişi öldü - Son Dakika
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Bangladeş'te kimyasal dolu konteyner deposundaki patlamada 49 kişi öldü

05.06.2022 14:08
Bangladeş'te kimyasal dolu konteyner deposundaki patlamada 49 kişi öldü

Bangladeş'in güneydoğusunda, kimyasal dolu konteyner deposunda gerçekleşen patlama sonucu en az 49 kişi hayatını kaybetti.

Bangladeş'in güneydoğusunda, kimyasal dolu konteyner deposunda gerçekleşen patlama sonucu en az 49 kişi hayatını kaybetti.

NDTV'nin haberine göre, başkent Dakka'nın 216 kilometre güneydoğusundaki Chittagong kentinde, kimyasallarla dolu konteyner deposunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlama sonucu çıkan yangında, en az 49 kişi hayatını kaybetti, 300'den fazla kişi de yaralandı.

Chattagram Tıp Okulu Hastanesinde görevli polis memuru Nurul Alam yaptığı açıklamada, "İlk incelemelere göre, patlamaya kimyasal reaksiyonun neden olduğu görülüyor." ifadesini kullandı.

Patlamaya tanıklık eden tır şoförü Tofael Ahmed, "Patlama beni bulunduğum yerden yaklaşık 10 metre uzağa fırlattı, ellerim ve bacaklarım yandı." dedi.

Bölgedeki hastanelerde yaralılara müdahale edildiği ve kan bağışı için çağrı yapıldığı belirtildi.

Bangladeş Sivil savunma ve İtfaiye Müdürü Main Uddin, bölgede itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmalarına katıldığını ve hayatını kaybedenler arasında en az 5 itfaiye erinin bulunduğunu açıkladı.

Uddin, konteyner deposundaki ilk patlamanın ardından çok sayıda patlama olduğunu ve yangının geniş alana yayıldığını aktardı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, patlama nedeniyle bölgedeki binaların camları kırıldı.

Kimyasalların Hint Okyanusu'na ulaşmasını önlemek için askerler bölgeye kum torbaları yerleştirdi.

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Bangladeş'te kimyasal dolu konteyner deposu patladı! 28 kişi hayatını kaybetti, 100 kişi yaralandı Bangladeş'te kimyasal dolu konteyner deposu patladı! 28 kişi hayatını kaybetti, 100 kişi yaralandı Bangladeş'te Konteyner Deposunda Çıkan Yangında En Az 37 Kişi Öldü Bangladeş'te Konteyner Deposunda Çıkan Yangında En Az 37 Kişi Öldü
Kaynak: AA

Bangladeş, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bangladeş'te kimyasal dolu konteyner deposundaki patlamada 49 kişi öldü - Son Dakika

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