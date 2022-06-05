Bangladeş'te Konteyner Deposunda Çıkan Yangında En Az 37 Kişi Öldü - Son Dakika
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Bangladeş'te Konteyner Deposunda Çıkan Yangında En Az 37 Kişi Öldü

05.06.2022 13:24
Bangladeş'te Konteyner Deposunda Çıkan Yangında En Az 37 Kişi Öldü

ÇİTAGONG, 5 Haziran (Xinhua) -- Bangladeş'in başkenti Dakka'nın 241 kilometre güneydoğusunda bulunan Çitagong şehrinde Cumartesi gecesi özel bir konteyner deposunda yangın çıktı.

ÇİTAGONG, 5 Haziran (Xinhua) -- Bangladeş'in başkenti Dakka'nın 241 kilometre güneydoğusunda bulunan Çitagong şehrinde Cumartesi gecesi özel bir konteyner deposunda yangın çıktı. Pazar günü olayla ilgili açıklama yapan üst düzey bir yetkili, en az 37 kişinin öldüğünü ve 200'den fazla yaralı olduğunu bildirdi.

Bangladeş'te Konteyner Deposunda Çıkan Yangında En Az 37 Kişi Öldü

Bangladeş'in Çitagong şehrindeki bir konteyner deposunda çıkan yangınla mücadele eden bir itfaiyeci yangın alanında mola verirken görülüyor, 5 Haziran 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'te Konteyner Deposunda Çıkan Yangında En Az 37 Kişi Öldü

Bangladeş'in Çitagong şehrindeki bir konteyner deposunda yangın çıkan alanda yaralı olup olmadığını araştıran bir gönüllü, 5 Haziran 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'te Konteyner Deposunda Çıkan Yangında En Az 37 Kişi Öldü

Bangladeş'in Çitagong şehrindeki bir konteyner deposunda yangın çıkan alan görülüyor, 5 Haziran 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Bangladeş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bangladeş'te Konteyner Deposunda Çıkan Yangında En Az 37 Kişi Öldü - Son Dakika

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