Bangladeş'te konteyner deposunda yangın: 100'den fazla yaralı - Son Dakika
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Bangladeş'te konteyner deposunda yangın: 100'den fazla yaralı

04.06.2022 21:54

Bangladeş'in Chittagong şehrinde bir konteyner deposunda çıkan yangın nedeniyle 100'den fazla kişinin yaralandığı açıklandı.

Bangladeş'in Chittagong şehrinde bir konteyner deposunda çıkan yangın nedeniyle 100'den fazla kişinin yaralandığı açıklandı.

Bangladeş'in Chittagong şehrindeki bir konteyner deposunda yangın çıktı. Chittagong Tıp Fakültesi Hastanesi yangın nedeniyle 100'den fazla kişinin yaralandığını ve hastanede tedavi gördüklerini açıkladı. Yangının yerel saatle 22.30'da meydana gelen bir patlamanın ardından çıktığı belirtilirken, yangını kontrol altına almak için 10 itfaiye ekibinin çalışmalarını devam ettirdiği öğrenildi. Olayda can kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

(Hossain Tarek/İHA)

Bangladeş'te konteyner deposunda yangın: 100'den fazla yaralı
Bangladeş'te konteyner deposunda yangın: 100'den fazla yaralı
Bangladeş'te konteyner deposunda yangın: 100'den fazla yaralı
Bangladeş'te konteyner deposunda yangın: 100'den fazla yaralı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bangladeş'te konteyner deposunda yangın: 100'den fazla yaralı - Son Dakika

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