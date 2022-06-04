Bangladeş'in Chittagong şehrindeki bir konteyner deposunda yangın çıkmış ve olayda 100'den fazla kişinin yaralandığı açıklanmıştı. Meydana gelen yangın nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği, yaralı sayısının ise 400'e yükseldiği duyuruldu. Chittagong itfaiyesi yangına müdahalede bulunan 4 itfaiyecinin de yaralandığını açıkladı. Ayrıca şehirdeki askeri hastanenin yaralıların tedavisi için destek verdiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Bangladeş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bangladeş'te konteyner deposunda yangın: 4 ölü, 400 yaralı - Son Dakika

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