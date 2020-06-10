Bangladeş'te korona virüsten ölenlerin sayısı bini aştı

Güney Asya ülkesi Bangladeş'te son 24 saatte korona virüs sonucu 37 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde kaydedilen ölü sayısı bin 12'ye yükseldi.

Bangladeş'te alınan tüm tedbirlere rağmen korona virüs (Covid-19) bilançosu artıyor. Ülkede son 24 saatte 37 kişi daha virüs sonucu hayatını kaybetti. Ülke genelindeki korona virüs kaynaklı can kaybı sayısı bin 12'ye yükseldi. Son 24 saat içerisinde 3 bin 190 korona virüs vakası tespit edilirken, ülke genelinde salgının görüldüğü günden bugüne bir günde tespit edilen en fazla vaka sayısı olarak kayıtlara geçti. İlk vakanın 8 Martta görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 74 bin 865'e yükseldi. Son 24 saatte iyileşenlerin sayısı ise 563 olurken, toplam 15 bin 900 vatandaş iyileşti.

Öte yandan, bir süredir ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağını kaldırarak 30 Haziran'dan itibaren tüm özel ve kamu kuruluşları açılmıştı. Ancak vatandaşların belirtilen sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmaması sonucunda ülkede her gün binlerce yeni vaka görülmeye başladı. Vaka sayılarının hızla artmasıyla harekete geçen hükümet yetkilileri ülke genelinde karantina kararı yerine en tehlikeli bölgeleri kırmızı, düşük tehlikeli bölgeleri sarı ve en düşük tehlikeli yerleri ise yeşil olarak adlandırdı. Bu kararla kırmızı bölgelerde tamamen, sarı bölgelerde kısmen sokağa çıkma yasağı uygulanmaya karar verildi. Karar, dün geceden itibaren uygulanmaya konuldu.

(Moshıur Rahman/İHA)