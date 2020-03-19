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Bangladeş'te koronavirüsten ölen ilk vaka açıklandı: On binler virüsten korunmak için toplu dua etti
6 saat önce
Bangladeş'te koronavirüs salgınına bağlı ilk ölümün ardından on binlerce kişi Raipur şehrinde virüs duası için toplandıView on euronews.
Bangladeş'te koronavirüs salgınına bağlı ilk ölümün ardından on binlerce kişi Raipur şehrinde virüs duası için toplandıView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:33
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