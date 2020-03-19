Bangladeş'te koronavirüsten ölen ilk vaka açıklandı: On binler virüsten korunmak için toplu dua etti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Bangladeş'te koronavirüsten ölen ilk vaka açıklandı: On binler virüsten korunmak için toplu dua etti - Son Dakika Dünya

Bangladeş'te koronavirüsten ölen ilk vaka açıklandı: On binler virüsten korunmak için toplu dua etti

6 saat önce

Bangladeş'te koronavirüs salgınına bağlı ilk ölümün ardından on binlerce kişi Raipur şehrinde virüs duası için toplandıView on euronews.

Bangladeş'te koronavirüs salgınına bağlı ilk ölümün ardından on binlerce kişi Raipur şehrinde virüs duası için toplandıView on euronews

Bangladeş'te koronavirüsten ölen ilk vaka açıklandı: On binler virüsten korunmak için toplu dua etti

Bangladeş, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:33 

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