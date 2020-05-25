Bangladeş'te Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 500'ü aştı - Son Dakika

Güney Asya ülkesi Bangladeş'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 500'ü geçti.

Sağlık Genel Direktörü Nesime Sultana, son 24 saatte Kovid-19'dan 21 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkedeki toplam can kaybının 501'e ulaştığını açıkladı.

Sultana, son 24 saatte 1975 yeni vaka tespit edildiğini, bunun salgının başından bu yana görülen en yüksek günlük artış olduğunu belirtti.

Emniyet görevlileri virüs tehlikesi altında

Öte yandan, ülkede emniyet görevlileri arasında görülen vaka sayısının artması endişeye sebep oluyor. Enfekte emniyet mensuplarının sayısının 3 bin 574'e ulaştığı bildirildi. Bu, ülkedeki toplam polis kadrosunun yüzde 11'ine Kovid-19 bulaştığı anlamına geliyor.

Virüs nedeniyle şu ana kadar 13 emniyet görevlisi hayatını kaybederken, 722 polis sağlına kavuştu.

Bangladeş'te toplam 35 bin 585 vaka görüldü, 7 bin 334 kişi iyileşti.