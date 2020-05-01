Bangladeş'te Kovid-19 hastalarının yaklaşık yüzde 11'i sağlık çalışanı - Son Dakika

Bangladeş'te Kovid-19 hastalarının yaklaşık yüzde 11'i sağlık çalışanı

Bangladeş'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan 8 bin 231 kişinin yaklaşık yüzde 11'ini sağlık çalışanlarının oluşturduğu bildirildi.

Bangladeş'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan 8 bin 231 kişinin yaklaşık yüzde 11'ini sağlık çalışanlarının oluşturduğu bildirildi. Bangladeş Tıp Derneği Başkanı Dr. Mustafa Celal Muhiddin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aralarında 392 doktor, 191 hemşire ve 298 tıbbi personelin bulunduğu 881 sağlık çalışanının Kovid-19'a yakalandığını söyledi. Bazı hastaların seyahat bilgilerini sakladığını ifade eden Muhiddin, bu durumun sağlık çalışanlarının işini zorlaştırdığını ve onları tehlikeye attığını kaydetti. Muhiddin, yinelenen çağrıların ardından hükümetin sağlık çalışanlarına kişisel koruyucu ekipman sağladığını sözlerine ekledi. Ülkede 8 bin 231 vakanın yaklaşık yüzde 11'ini sağlık çalışanları oluşturuyor. Bangladeş'te Kovid-19 sebebiyle 170 kişi yaşamını yitirmişti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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