Bangladeş'te Kovid-19 nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitim yaklaşık 1,5 yılın ardından yeniden başladı - Son Dakika

Bangladeş'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitime yaklaşık 18 ayın ardından tekrar başlandı.

Ülkede, ilk ve ortaöğretim ile lise kademesinden yaklaşık 40 milyon öğrenci sınıflardaki yerini aldı.

Öte yandan, salgın önlemleri dahilinde, ilköğretim düzeyindeki öğrencilerin bir sonraki düzenlemeye kadar haftada bir kez okula gideceği bildirildi.

Öğrencilerin sağlık durumu için endişelenen veliler, okullarda alınan güvenlik önlemlerinin ilk günkü gibi sürdürülmesini istedi.

AA muhabirine konuşan Bangladeşli bir veli, evde kalmaktan sıkılan kızının yaklaşık bir buçuk yılın ardından okula gideceğini söyleyerek "Ancak okullarda ve üniversitelerde Kovid-19 sağlık yönergelerinin düzgün bir şekilde uygulanmaması veya bu konuda herhangi bir boşluk bırakılması durumunda çocuklarımıza virüs bulaşabilir." dedi.

Buna karşılık öğretmenler ve yetkililer, virüse karşı gerekli önlemlerin alındığını kaydetti.

Bangladeş'te üniversitelerin de 15 Ekim'de eğitim dönemine başlaması bekleniyor.

Ülkedeki eğitim kurumları, salgın önlemleri kapsamında Mart 2020'de kapatılmıştı.

Kovid-19'a ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Bangladeş'te bugüne kadar 1 milyon 528 bin 542 vaka kaydedilirken, virüse yakalanan 26 bin 880 kişi hayatını kaybetti.