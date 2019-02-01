Bangladeş'te Kur'an-ı Kerim Okuma Etkinliği Düzenleniyor

Uluslararası Kur'an-Kerim'i Okuma Derneği (İKAR) tarafından bu yıl 19'uncusu düzenlenen Kur'an-Kerim'i okuma etkinliği 8 Şubat'ta Bangladeş'in başkenti Dakka'da gerçekleştirilecek.

Uluslararası Kur'an-Kerim'i Okuma Derneği (İKAR) tarafından bu yıl 19'uncusu düzenlenen Kur'an-Kerim'i okuma etkinliği 8 Şubat'ta Bangladeş'in başkenti Dakka'da gerçekleştirilecek.



Uluslararası Kur'an- Kerim'i Okuma Derneği (İKAR) ve Bangladeş'te özel bir kurum arasında yürütülen organizasyon kapsamında başkent Dakka'da gerçekleştirilecek olan etkinliğe Türkiye, İran, Brunei, Malezya ve Mısır gibi birçok ülkeden uluslararası kurralar katılacak.



Bangladeş'in ulusal camisi Baitul Mukarram'da düzenlenecek etkinliğe ülke heyetlerinin yanı sıra dünyanın birçok yerinden diplomatlar da katılacak. Yurt dışından gelen vatandaşlar da Kur'an-ı Kerim'i okuma etkinliğine katılabilecek. Bu yıl 19'uncusu düzenlenen etkinliğe İKRA Genel Başkanı ve Bangladeş'in güzel Kur'an-Kerim okuma birincisi olan Şeyh Ahmed bin Yusuf el-Azhari başkanlık edecek.



Türkiye'yi ise Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Yaşar Çuhadar temsil edecek. - DAKKA

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