Bangladeş'te Kurban Bayramı öncesi trafik kazasında 6 kişi öldü - Son Dakika

Bangladeş'te Kurban Bayramı öncesinde iki otobüsün çarpışması sonucu 6 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Rangpur'un Mithapukur bölgesindeki Dakka-Rangpur kara yolu üzerinde, başkent Dakka'ya giden bir otobüsle ters yönde seyreden bir otobüs çarpıştı.

Mithapukur emniyet yetkilisi Amiruzzaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazada biri otobüs şoförü 5 kişinin olay yerinde, bir kişinin de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini belirtti.

Amiruzzaman, yaralanan 30 kişiden 2'sinin durumunun ağır olduğunu söyledi.

Kazanın ardından itfaiye ve polis ekiplerinin sevk edildiği olay yerinde trafik aksadı.

Hükümetin 15 Temmuz'da, ülke genelinde uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinasını Kurban Bayramı öncesinde gevşetme kararının ardından otoyollarda yoğun trafik oluştu.

Dakka'nın ana Kamalapur Tren İstasyonu, Gabtoli ve Sayedabad otobüs terminalleri ile Sadarghat kalkış terminalinde memleketine giden çok sayıdaki yolcunun Kovid-19 sağlık kurallarına özen göstermediği belirtildi.

Bangladeş'te hükümet, Kovid-19'a karşı 1 Temmuz itibarıyla uygulamaya koyduğu kısıtlamayı resmi bir genelgeyle 22 Temmuz'a kadar 8 gün süreyle hafifletmişti.