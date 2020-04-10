Bangladeş'te mahsur kalan Karslı işçiler Türkiye'ye dönmek istiyor - Son Dakika

Bangladeş'ta mahsur kalan Akyakalı işçiler, Türkiye'ye dönmek için yetkililerden yardım istiyor.



Yeni tip korana virüs (Kovid-19) salgınının yayılmasıyla ülkeye giriş ve çıkışların kapatılmasının ardından yaklaşık 20 gündür Bangladeş'te bulunan Akyakalı 7 işçi Türkiye'ye geri dönmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine yardım etmesini bekliyor. Kars'ın Akyaka ilçesine Bağlı Süngüdere köyünden Bangladeş'a çalışmak için giden Tolga Eşitti, Mehmet Eşitti, Ferhat Eşitti, Ünal Eşitti, Mithat Apaydın, Volkan Apaydın ve Ender Soysal, cep telefonlarıyla çektikleri video ile seslerini duyurmaya çalışıyor. - KARS