Bangladeş'te milletvekili sınavlara dublorünü soktuğu için üniversiteden atıldı

Bangladeş'te Avami Ligi Partisi milletvekili Tamanna Nusrat Bubly, sekiz sınava yerine başkalarını soktuğu gerekçesiyle üniversiteden atıldı.



Bangladeş Açık Üniversitesi ülke medyasında çıkan haberlerin ardından konu ile ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma sonunda Bubly'nin lisans sınavlarında yerine başkalarını soktuğunun tespit edilmesi nedeniyle okuldan uzaklaştırıldığı duyuldu.