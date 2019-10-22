Son Dakika Haberleri: Bangladeş'te milletvekili sınavlara dublorünü soktuğu için üniversiteden atıldı
Son Dakika Dünya Bangladeş'te milletvekili sınavlara dublorünü soktuğu için üniversiteden atıldı

Bangladeş'te milletvekili sınavlara dublorünü soktuğu için üniversiteden atıldı

54 dakika önce

Bangladeş'te Avami Ligi Partisi milletvekili Tamanna Nusrat Bubly, sekiz sınava yerine başkalarını soktuğu gerekçesiyle üniversiteden atıldı.

Bangladeş'te milletvekili sınavlara dublorünü soktuğu için üniversiteden atıldı, System.String[]

Bangladeş'te Avami Ligi Partisi milletvekili Tamanna Nusrat Bubly, sekiz sınava yerine başkalarını soktuğu gerekçesiyle üniversiteden atıldı.


Bangladeş Açık Üniversitesi ülke medyasında çıkan haberlerin ardından konu ile ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma sonunda Bubly'nin lisans sınavlarında yerine başkalarını soktuğunun tespit edilmesi nedeniyle okuldan uzaklaştırıldığı duyuldu.

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Milletvekili, Bangladeş, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 02:13 
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