Bangladeş'te milyonlar Fransa'yı protesto etti - Son Dakika

Bangladeş'te bugünkü Cuma namazı çıkışında yaklaşık 10 milyon kişi Fransa'ya karşı yürüdü.

Bangladeş'te Fransa karşıtı protestoları devam ediyor. Ülkede, Hz. Muhammed (Sallallahü aleyhi ve sellem)'i hedef alan karikatürler ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı kullandığı ifadelerine yönelik protestolar oldukça yoğun bir şekilde devam ediyor. Bangladeş İslami Partiler Ortak Platformu tarafından düzenlenen protestoya ülke genelinde yaklaşık 10 milyon Bangladeşli katıldı. 7'den 70'e kadar her yaştaki Bangladeşlinin katıldığı protestoda katılımcılar attığı slogan ve astığı pankartlarla, Fransa ürünlerine boykot çağrısı da yaptı. Cuma çıkışında eş zamanlı olarak düzenlenen protesto eylemi, ülkenin 64 şehrinde bulunan cami imamları ve yerel liderlerinin önderliğinde gerçekleştirildi.

Başkent Dakka'nın belli noktalarında ise yaklaşık 200 bin vatandaşla gerçekleştirilen eyleme, İslami Partileri Ortak Platformu kapsamında tüm parti liderleri katılırken, diğer şehirlerde de ilk ve ilçe liderleri yürüyüşlerinin ön sırasında bulundu. - DAKKA