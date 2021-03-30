Bangladeş'te Modi karşıtı gösterilerde en az 17 gazeteci yaralandı - Son Dakika

Bangladeş'te Hindistan Başbakanı Narendra Modi karşıtı gösterilerde en az 17 gazetecinin yaralandığı bildirildi.

New York merkezli insan hakları örgütü Gazetecileri Koruma Komitesinin (CPJ) yayımladığı raporda, gösterileri takip eden gazetecilerin "polis ya da göstericiler tarafından yaralandığı" kaydedildi.

CPJ'nin yerel basında çıkan haberler ve insan hakları örgütlerinin açıklamalarına dayandırdığı raporunda, polisin olaylarda plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanıldığına dikkat çekilerek şiddet olaylarında basın çalışanlarından en az 17 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Raporda, yaralı gazetecilerin çoğunluğunun foto muhabirleri olduğu, yaşanan şiddet olaylarından etkilenen gazetecilerin vücutlarında "çürükler, kanamalar, kırıklar" meydana geldiği bilgisine yer verildi.

Öte yandan raporda, iktidardaki Avami Birliği Partisi gençlik kolları üyelerinin de sopalarla Dakka'da Modi karşıtı protestoculara ve basın mensuplarına saldırdığı belirtildi.

"Bangladeş polisi, çirkin saldırılarını derhal sona erdirmelidir"

Raporda görüşlerine yer verilen CPJ'nin Asya Program Koordinatörü Steven Butler, "Bangladeş polisi, protestoları takip eden gazetecilere yönelik çirkin saldırılarını derhal sona erdirmeli ve onları korumalıdır." dedi.

Butler, basın özgürlüğüne yönelik bu türden saldırıların ülke demokrasisini baltaladığı yorumunu yaptı.

AA muhabirine konuşan polis yetkilisi Iftekhairul İslam ise CPJ'nin iddialarını reddetti.

Olaylarda basın mensuplarını korumaya çalıştıklarını vurgulayan İslam, şunları kaydetti:

"Olaylar sırasında sahada bulunan gazeteciler, polis gerisinde kalarak güvende kalmaya çalıştı. Polisimiz aslında gazeteciler için kalkan görevi görüyordu. Bu tür şiddet olaylarında en önemli önceliklerimizden biri gazetecileri korumaktır. Gazetecilerin, polis tarafından saldırıya uğradığı doğru değil."

Bangladeş'te Modi karşıtı gösteriler

Modi, 26 Mart Cuma günü Bangladeş'in bağımsızlığının 50. yılı kutlaması ile ülkenin kurucu lideri ve Başbakan Şeyh Hasina'nın babası Şeyh Muciburrahman'ın doğumunun 100. yılı anısına düzenlenen program için cuma günü başkent Dakka'ya gelmişti

Bangladeş'te, göstericiler, Modi'nin resmi ziyaretine, "Hindistan'da dini kutuplaşmayı kışkırttığı ve azınlıklara özellikle de Müslümanlara yönelik zulmü teşvik ettiği" gerekçesiyle tepki göstermişti.

Modi'yi protesto eden göstericilerin polisle çatışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetmiş, en az 100 kişi yaralanmıştı.