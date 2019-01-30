Son Dakika Haberleri: Bangladeş'te Muhalefet Milletvekillerinden Yemin Protestosu

Bangladeş'te Muhalefet Milletvekillerinden Yemin Protestosu

41 dakika önce

Güney Asya ülkesi Bangladeş'te muhalefetten 7 milletvekili, 30 Aralık'taki seçim sonucunu protesto etmek için parlamento açılışına katılmadı.

Bangladeş'te Muhalefet Milletvekillerinden Yemin Protestosu, System.String[]
Güney Asya ülkesi Bangladeş'te muhalefetten 7 milletvekili, 30 Aralık'taki seçim sonucunu protesto etmek için parlamento açılışına katılmadı.

Parlamento seçimlerinin adil bir ortamda yapılmadığını, muhalefet adaylarının baskı ve yıldırma taktikleriyle karşılaştığını ve oy verme sürecinde ve sayım işlemleri sırasında hileye başvurulduğunu savunan ana muhalefet ittifakı milletvekilleri, meclis açılışını boykot etti ve milletvekili yemini etmedi.

Muhalefet temsilcileri seçimlerin yenilenmesi talebini dile getirdi.

Başbakan Şeyh Hasina, muhalefetin boykot ettiği parlamento açılışında yemin ederek 3. iktidar dönemine başladı.

30 Aralık 2018'de yapılan seçimlerde Başbakan Hasina liderliğindeki Avami Birliği Partisi öncülüğündeki ittifak 300 sandalyeli parlamentoda 253 sandalye kazanmış, ana muhalefet ittifakı yalnızca 7 sandalye kazanabilmişti.

Muhalefet partileri seçimlerin yenilenmesi talep ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 07:35 Kaynak: AA

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