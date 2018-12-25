Son Dakika Haberleri: Bangladeş'te Muhalif Adayın Seçim Kampanyasını İzleyen Gazetecilere Saldırı

Bangladeş'te Muhalif Adayın Seçim Kampanyasını İzleyen Gazetecilere Saldırı

1 saat önce

Güney Asya ülkesi Bangladeş'te 30 Ocak'ta yapılacak parlamento seçimleri öncesinde muhalefet adayının seçim kampanyasını izlemek üzere başkent Dakka'da bulunan bir grup gazeteci kaldıkları otelde saldırıya uğradı.

Bangladeş'te Muhalif Adayın Seçim Kampanyasını İzleyen Gazetecilere Saldırı, System.String[]
Güney Asya ülkesi Bangladeş'te 30 Ocak'ta yapılacak parlamento seçimleri öncesinde muhalefet adayının seçim kampanyasını izlemek üzere başkent Dakka'da bulunan bir grup gazeteci kaldıkları otelde saldırıya uğradı.

Görgü tanıkları, şehir merkezinde gazetecilerin kaldıkları otele gelen 40 kadar maskeli saldırgan grubun en az 10 gazeteciyi odalarında darbettiğini bildirdi.

Saldırıya uğrayan gazetecilerden, Jugantor gazetesi editörü Mizan Malik, AA muhabirine yaptığı açıklamada ellerinde demir çubuklar ve hokey sopaları taşıyan saldırganların 30'a yakın gazetecinin kaldığı otele gelerek etrafı dağıttığı, basın mensuplarına sözlü, fiziksel tacizler ile saldırıda bulunduğunu belirtti.

Malik saldırganların "Buraya kimin için geldiğinizi biliyoruz, hemen defolup gidin." diye bağırdıklarını ifade etti.

Emniyet yaptığı açıklamada olayla ilgili soruşturma başlatıldığı duyurdu.

Oteldeki gazeteciler, Nawabganj bölgesinden bağımsız milletvekili adayı olan Selma İslam'ın kampanya faaliyetlerini izlemek üzere otelde bulunuyordu. İslam, söz konusu seçim bölgesinde iktidardaki Avami Birliği Partisi adayı Selman F. Rahman'a karşı yarışacak. Rahman halen Başbakan Şeyh Hasina'nın siyasi başdanışmanlığı görevini yürütüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:52 Kaynak: AA

Güney Asya, Bangladeş, Güncel
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