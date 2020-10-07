Bangladeş'te mülteci kampında çatışmada 4 Arakanlı Müslüman öldü - Son Dakika

Bangladeş'te mülteci kampında çatışmada 4 Arakanlı Müslüman öldü

07.10.2020 13:05
Bangladeş'te mülteci kampında çatışmada 4 Arakanlı Müslüman öldü, System.String[]

Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların kaldığı kampta, suç örgütleri arasında çıkan çatışmada en az 4 kişi hayatını kaybetti.

Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların kaldığı kampta, suç örgütleri arasında çıkan çatışmada en az 4 kişi hayatını kaybetti.

Emniyet yetkilisi Rafiqul Islam, Cox's Bazar kenti yakınlarında bulunan Maynar Guna bölgesindeki Kutupalong Mülteci Kampı'ndaki iki suç örgütü üyeleri arasında silahlı çatışma çıktığını açıkladı. Islam, çatışmada kamptaki Arakanlı Müslümanlardan en az 4'ünün hayatını kaybettiğini, 20'sinin yaralandığını söyledi. Kamptaki güvenlik tedbirlerini artırıldığını belirten Islam, bölgede üstünlük sağlamaya çalışanlar arasındaki çatışmalar nedeniyle son günlerde toplamda en az 7 Arakanlı Müslüman'ın hayatını kaybettiğini ifade etti. Islam, 9 mültecinin çeşitli suç faaliyetlerine karıştıkları gerekçesiyle dün gözaltına alındığını ve silah ele geçirildiğini aktardı.

Bangladeşli yetkililer, mültecilerin arasına karışmış bazı kişilerin uyuşturucu ticareti, kaçakçılık ve soygun gibi yasa dışı işlerle uğraştığı bilgisini paylaştı.

Bu arada yerel medyadaki haberlere göre, çatışma, gözaltıların ardından gruplardan birinin diğerini güvenlik birimlerine yardım etmekle suçlamasıyla başladı.

Birleşmiş Milletler'e göre, Cox's Bazar, 860 binin üzerinde Arakanlı Müslüman göçmene ev sahipliği yapıyor.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Ontario Uluslararası Kalkınma Ajansının Ağustos 2018'de yayımladığı rapora göre, 25 Ağustos 2017'den bu yana en az 24 bin Arakanlı Müslüman, Myanmar ordusu tarafından öldürüldü. Askerler 34 bin Arakanlı Müslüman'ı ateşe atarken, 114 bin Rohingya'yı da darbetti.

Rapora göre, ordu mensupları 18 bin kadına tecavüz etti.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bangladeş'te mülteci kampında çatışmada 4 Arakanlı Müslüman öldü - Son Dakika

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