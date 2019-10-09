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Bangladeş'te öğrencinin öldürülmesi protesto edildi

1 saat önce

Bangladeş'te bir üniversite öğrencisinin hükümeti eleştiren sosyal medya paylaşımlarının ardından Başbakan Şeyh Hasina taraftarı olduğu ileri sürülen öğrenciler tarafından dövülerek öldürülmesi protestoya yol açtı.

Bangladeş'te öğrencinin öldürülmesi protesto edildi, System.String[]

Bangladeş'te bir üniversite öğrencisinin hükümeti eleştiren sosyal medya paylaşımlarının ardından Başbakan Şeyh Hasina taraftarı olduğu ileri sürülen öğrenciler tarafından dövülerek öldürülmesi protestoya yol açtı.

Abrar Fahad isimli üniversite ikinci sınıf öğrencisinin, Hindistan ile Bangladeş arasında imzalanan bir anlaşmayı eleştiren paylaşımı sonrasında iktidardaki Awami Birliğinin öğrenci kanadı Bangladeş Chhatra Birliğine (BCL) üye olduğu iddia edilen öğrenciler tarafından dövülerek öldürülmesi üzerine yüzlerce öğrenci ve öğretmen, Fahad'ın eğitim gördüğü Bangladeş Mühendislik ve Teknoloji Üniversitesinin kampüsünde buluştu.

Sessiz eylem yapan öğrenci ve öğretmenler, faillerin bulunmasını ve hesap vermesini istedi.

Ülkenin çeşitli yerlerindeki öğrenciler de cinayeti protesto eden gösteriler düzenledi.

Başbakan, Fahad'ın ailesine adalet sözü verdi

Olayla ilgili soruşturma açılması talimatını veren Başbakan Hasina, üniversitenin öğrenci yurdunda öldürülen Fahad'ın ailesine adalet sözü verdi.

Polisin cinayeti araştırdığı ve şimdiye kadar cinayetle ilgisi olduğu şüphesiyle 13 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Arkadaşları Fahad'ın, Hasina'nın Hindistan'a düzenlediği son ziyareti sırasında iki ülke arasında bir su paylaşımını öngören anlaşmayı sosyal medyada eleştirmesi üzerine hedef alındığını söyledi.

Fahad'ın, hükümeti, ülkenin çıkarlarını savunamadığına yönelik ve enerji kaynaklarının ihracatıyla ilgili diğer bir anlaşma sebebiyle de eleştiren paylaşımda bulunduğu aktarıldı.

Otopsi raporunda, kütük ve sopalarla dövülen Abrar Fahad'ın ağır iç kanama nedeniyle öldüğü bildirildi.

BCL üyeleri, son yıllarda, öğrencilere yönelik işkence ve gasp gibi çeşitli suçlara karışmakla itham ediliyor.

Bangladeş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 12:58 Kaynak: AA
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