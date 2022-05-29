Bangladeş'te otobüs ağaca çarptı: 8 ölü, 20 yaralı - Son Dakika
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Bangladeş'te otobüs ağaca çarptı: 8 ölü, 20 yaralı

29.05.2022 10:34
Bangladeş'te otobüs ağaca çarptı: 8 ölü, 20 yaralı

Bangladeş'in Barisal bölgesinde bir yolcu otobüsünün ağaca çarpması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Bangladeş'in Barisal bölgesinde bir yolcu otobüsünün ağaca çarpması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Bangladeş'in güneyindeki Barisal bölgesinde yerel saatle 05.40 sıralarında kontrolü kaybedilen bir yolcu otobüsü ağaca çarptı. Polis ekiplerinden yapılan açıklamaya göre, 42 kişiyi taşıyan otobüsteki 8 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, bazı yolcuların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yol Güvenliği Vakfı, ülkede geçen ay meydana gelen 427 trafik kazasında 543 kişinin hayatını kaybettiğini ve 612 kişinin de yaralandığını duyurmuştu. - DAKKA

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Bangladeş'te otobüs kazasında 8 kişi öldü, 20 kişi yaralandı Bangladeş'te otobüs kazasında 8 kişi öldü, 20 kişi yaralandı Bangladeş'teki Bir Geç Ortaçağ Hindu Tapınağı Olan Kantaji Tapınağı'ndan Kareler Bangladeş'teki Bir Geç Ortaçağ Hindu Tapınağı Olan Kantaji Tapınağı'ndan Kareler
Kaynak: İHA

Bangladeş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bangladeş'te otobüs ağaca çarptı: 8 ölü, 20 yaralı - Son Dakika


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