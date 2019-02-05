Bangladeş'te Otobüs Kazası: 2 Ölü, 20 Yaralı

Bangladeş'in Gopalganj bölgesinde bir otobüsün kontrol çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Bangladeş'in Gopalganj bölgesinde bir otobüsün kontrol çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.



Dhaka Tribune'ün haberine göre, Gopalganj emniyet yetkililerinden Sirajul Islam, Kotalipara bölgesi istikametindeki otobüsün, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle takla atarak şarampole düştüğünü söyledi.



Kazada 2 kişinin hayatını kaybettiğini kaydeden Islam, yaralanan 20 kişiden 7'sinin durumunun ağır olduğunu bildirdi.



Kazada yaşamını yitirenlerden birinin, ülkenin önde gelen bankalarından birinin üst düzey yetkilisi olduğu kaydedildi.

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