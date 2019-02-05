Son Dakika Haberleri: Bangladeş'te Otobüs Kazası: 2 Ölü, 20 Yaralı

Bangladeş'te Otobüs Kazası: 2 Ölü, 20 Yaralı

23 dakika önce

Bangladeş'in Gopalganj bölgesinde bir otobüsün kontrol çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Bangladeş'te Otobüs Kazası: 2 Ölü, 20 Yaralı, System.String[]
Bangladeş'in Gopalganj bölgesinde bir otobüsün kontrol çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Dhaka Tribune'ün haberine göre, Gopalganj emniyet yetkililerinden Sirajul Islam, Kotalipara bölgesi istikametindeki otobüsün, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle takla atarak şarampole düştüğünü söyledi.

Kazada 2 kişinin hayatını kaybettiğini kaydeden Islam, yaralanan 20 kişiden 7'sinin durumunun ağır olduğunu bildirdi.

Kazada yaşamını yitirenlerden birinin, ülkenin önde gelen bankalarından birinin üst düzey yetkilisi olduğu kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:36 Kaynak: AA

Bangladeş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öldürülen Kocasının Yerine Şirketin Başına Geçti, Rekor Satış Yaptı Cani Koca, Kargo Almaya Giden Karısını Tabancayla Öldürdü

Ünlü İş İnsanı Nazire Dedeman Çağatay Yaşamını Yitirdi Eşinin Ailesinden 3 Kişiyi Öldüren Damat, Katliamı 400 Bin Lirayı Beğenmeyince Yapmış
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 15:59:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bangladeş'te Otobüs Kazası: 2 Ölü, 20 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]